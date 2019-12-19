"التموين" تنظم ورش عمل مع وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية

فى ثاني أيام اعمال المنتدي المصري الإيطالي الثاني، تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من ورش العمل المتخصصة مع وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور مجموعة من الشركات والكيانات الاقتصادية ذات الصلة، وتُعقد الآن العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية.



تم عقد الجلسة الأولي لمناقشة مجالات الاستثمار فى مجال البورصة المصرية للسلع بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك مجموعة من الشركات الإيطالية المعنية بهذا الأمر.



وأكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية المتخصصة، حيث ان الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتمامًا كبيرًا وهناك مجالات واعدة للتعاون.



وأشار عشماوى إلي ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التقى وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية امس، وكذلك اطلق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اعمال المنتدي المصري الايطالي، وهذا يعكس اهتماما حكوميا رفيع المستوي برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة، وخاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي فى هذه المجالات.



وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى كلمته بجلسة البورصة المصرية للسلع على أهمية الدور الذى ستقوم به بورصة السلع فى ظل التنسيق الدائم بين البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية حيث توافقت الآراء وتطابقت الرؤى على أهمية إنشاء البورصة المصرية للسلع لما لها من العديد من المنافع على الدولة والمزارع والمخازن والتجارة فى مصر.



وشهدت الجلسة الثانية أهمية دور العلامات التجارية والنماذج الصناعية وما قامت به وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى هذا الصدد حيث تم استعراض دور الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية حيث تم تسجيل ما يقرب من ٥٠٠ ألف علامة تجارية في مصر منذ عام ١٩٣٩ حتى الان وهو ما يؤكد على أهمية تسجيل العلامات التجارية فى الاقتصاد المصري.



وفي هذا الصدد قدمت شركة سماس للملكية الفكرية عرضًا تقديميًا اثناء الجلسة عن التعاون المشترك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فى مجال الملكية الفكرية، وتعتبر شركة سماس واحدة من الشركات الرائدة في الوطن العربي في مجال الملكية الفكرية، وعلى هامش جلسة اعمال الملكية الفكرية قدمت الشركة الشكر لوزارة التموين وللدكتور ابراهيم عشماوى / مساعد اول الوزير، وتم تكريم دينا حامد معاون الوزير ورئيس الادارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية للدور الذي تقوم به الإدارة لحماية العلامات التجارية والملكية الفكرية.



ومن جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاجتماعات مع الجانب الإيطالي سوف تستمر حتى يوم الجمعة القادم، ونتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن مجالات التعاون المقترحة، حتى يتسنى بدء التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، حيث سيتم التباحث مع الشركات الإيطالية والمصرية في مجالات الصناعات الغذائية، اللوجستيات، الإلكترونيات، تجارة التجزئة، المولات والمراكز التجارية، تجارة مستحضرات التجميل، تجارة الملابس.