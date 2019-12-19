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فن

منى زكى تكشف عن فرد جديد ينضم الى عائلة أحمد حلمى | اِعرف الحكاية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:41 م
منى زكى
منى زكى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى زكى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى وهى لكلب جديد ينضم الى عائلة احمد حلمى.

وعلقت منى زكى على الصورة قائلة : "شامشون فرد جديد فى عائلتنا" موضحة انه انضم الى العائلة امس.

وتقوم منى زكي حاليا بتصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري.

وفي سياق فني جديد، تصور الفنانة منى زكى، حاليا فيلما آخر بعنوان "الصندوق الاسود" ويشاركها البطولة فيه مصطفى خاطر ومحمد فراج واخراج محمود كامل.
منى زكى تكشف عن فرد جديد ينضم الى عائلة أحمد حلمى | اِعرف الحكاية
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