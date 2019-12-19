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فن

"نادي سينما ذوي الاحتياجات الخاصة" بـ طلعت حرب الثقافي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:10 م
مركز طلعت حرب الثقافي
مركز طلعت حرب الثقافي
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أحمد عمر
من أنشطة "نادى سينما ذوى الاحتياجات الخاصة والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المركز القومى للسينما بمركز طلعت حرب الثقافي"بالسيدة نفيسة".

يعرض في الثانية عشرة ظهر السبت 21 ديسمبر فيلما "أوني" إخراج سالي أبو باشا ، "زبرجد" إخراج هدي فرح ، يعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهنده محمد على .

أفلام سينما الكارتون المصري بالهناجر

يعرض النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية .. في الثانية عشرة ظهر السبت 21 ديسمبر وهى: "دعاء القمح" إخراج حسين النمر، كتاب الأمثال "البغل في الأبريق" إخراج حسن عبد الغني، "بسنت ودياسطي" إخراج سامح مصطفي، "نور وبوابة التاريخ" إخراج حسن نور و"الخوارزمي" إخراج ياسين سعد و" سكر وبنجر" إخراج أحمد فوزي .

كما تقام مسابقات للأطفال لرسم شخصيات الافلام المعروضة، النادي يقام تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، أ.د.ليلي فخري أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما والمخرجة "عطية عادل خيري" .
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