رئيس كوكاكولا: الفوز على بتروجيت أعادنا للمنافسة

أكد مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق على بتروجيت خارج أرضه، مهم في هذا التوقيت من أجل العودة للمربع الذهبي والمنافسة على بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة.



وأضاف رئيس النادى أن المنافسة صعبة في مجموعة القاهرة وان جميع الفرق في مستويات متقاربة بشكل كبير ومن الصعب التكهن بالفريق الذي سيصعد من هذه المجموعة سوى في الاسابيع الاخيرة



وأشاد إسماعيل بالروح والمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق خلال مباراة بتروجيت مطالبا بمزيد من التألق خلال المباريات المقبلة.



واكد رئيس النادي أن مجلس الادارة يقف وراء الفريق بقيادة ممدوح عبد الحي المدير الفنى ويوفر كافة الإمكانيات من أجل المنافسة وبقوة .