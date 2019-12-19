الصدفة تجمع الليثى والحسيني في كليب سهرانين

طرحت شركتا "ديجيتال ساوند و MS برودكشن " على يوتيوب والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو للفنانين محمود الليثى وحسام الحسينى، فيديو كليب جديد، بعنوان "سهرانين"، من كلمات ملاك عادل، وحسام الحسينى، وألحان محمود الليثي، وتوزيع مهاب سامي، ومن إخراج حسام الحسينى.
كليب سهرانين، تم تصويره فى أمستردام، وفيينا، بهولندا والنمسا واستغرق تصوير الكليب يومين، وسيعرض على قناة مزيكا الثلاثاء المقبل.
وقال المخرج حسام الحسينى إنه تقابل منذ فترة مع محمود الليثى واتفقا سويا على عمل أغنية يدور موضوعها، عن عشاق سهر الليل والخواطر الجميلة التى تحدث فى هذه الساعات، وبالفعل تم الانتهاء من الأغنية وكانت الفكرة أن يشارك بالغناء مع الليثى مطرب راب أجنبى وقمت بوضع صوتى إلى أن يأتي مغنى الراب.
وتابع: مرت الأيام حتى كانت الصدفة أثناء سفرى إلى هولندا، وفى نفس التوقيت كان قد سافر الليثى إلى هولندا لإحياء عدد من الحفلات هناك، فعرض المنتج مصطفى السويفى علينا تصوير الأغنية هناك، وأقنعنى الليثى بعدم مشاركة مغنى راب آخر وأصر على مشاركتى معه فى الأغنية، وتم ذلك وقمنا بتصوير يوم فى امستردام، ثم انطلقنا إلى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك وقمنا بتصوير يوم آخر فى فيينا.
واستطرد حسام الحسيني: كان الجو العام فى التصوير جميل ومريح مع الجمهور الذى شارك معنا فى التصوير وعبر عن معنى ومفهوم السهر وعشاقه فى الكليب.
كليب سهرانين، تم تصويره فى أمستردام، وفيينا، بهولندا والنمسا واستغرق تصوير الكليب يومين، وسيعرض على قناة مزيكا الثلاثاء المقبل.
وقال المخرج حسام الحسينى إنه تقابل منذ فترة مع محمود الليثى واتفقا سويا على عمل أغنية يدور موضوعها، عن عشاق سهر الليل والخواطر الجميلة التى تحدث فى هذه الساعات، وبالفعل تم الانتهاء من الأغنية وكانت الفكرة أن يشارك بالغناء مع الليثى مطرب راب أجنبى وقمت بوضع صوتى إلى أن يأتي مغنى الراب.
وتابع: مرت الأيام حتى كانت الصدفة أثناء سفرى إلى هولندا، وفى نفس التوقيت كان قد سافر الليثى إلى هولندا لإحياء عدد من الحفلات هناك، فعرض المنتج مصطفى السويفى علينا تصوير الأغنية هناك، وأقنعنى الليثى بعدم مشاركة مغنى راب آخر وأصر على مشاركتى معه فى الأغنية، وتم ذلك وقمنا بتصوير يوم فى امستردام، ثم انطلقنا إلى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك وقمنا بتصوير يوم آخر فى فيينا.
واستطرد حسام الحسيني: كان الجو العام فى التصوير جميل ومريح مع الجمهور الذى شارك معنا فى التصوير وعبر عن معنى ومفهوم السهر وعشاقه فى الكليب.