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فن

رامي صبري يحيي 3 حفلات في ليلة رأس السنة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:15 م
رامى صبرى
رامى صبرى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان رامى صبرى عن 3 حفلات يحييها فى ليلة راس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر ومن المتوقع ان يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ويحيى رامى صبرى الحفل الاول فى فندق "انتركونتيننتال" وفندق "ماريوت" وفندق "سميراميس".

وكان رامي صبري طرح مؤخرًا ألبومه "فارق معاك"، وقدم من خلاله العديد من الأغاني المختلفة والجديدة، وقد حققت هذه الأغاني نجاحا وانتشارا مع الجمهور.

ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية وهي "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترف لك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي" و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري، في ألبوم "فارق معاك" مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت أول تعاون بينهما.
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