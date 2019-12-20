وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.. علي جمعة يكشف أسرار الآية الكريمة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يعلمنا الحياة في سهولة ويسر يخاطب فيها بكلامه البليغ العالم والجاهل، البار والفاجر، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الغني والفقير.وأضاف « جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- خاطب جميع المستويات المعرفية، وجميع الطبقات الاجتماعية، وخاطب العالمين في كل زمان ومكان، لأنه رحمة للعالمين كما وصفه ربه، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ).وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الخطاب الصالح لكل أولئك يعلمنا الحياة بكلام سهل لكنه عميق، لأنه يتميز بمميزات منها : أنه يعبر عن الحقيقة، وأنه يخاطب الفطرة في نفس الإنسان التي فطر الله الناس عليها، ومنها أنه يتوافق في عمقه مع حركة الكون، وأنه يتوافق في عمقه مع حركة التاريخ.وتابع" ويتوافق أيضا مع مراد الله من كونه، والله يريد منا عبادته، ويريد منا عمارة الأكوان التي حولنا، ويريد منا أن نزكي النفس التي بين جنبينا".وواصل أنه لو طبقنا مضمون ذلك الكلام السهل فإننا نصل إلى أهداف غاية في الصعوبة والتركيب، و ما كان لنا يمكن أن نصل إليها إلا عن هذا الطريق الذي رسمه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- للبشرية جمعاء.ونوه أن هذه السهولة العميقة المعقدة في مآلها ونتاجها سمة من سمات خلق الله - سبحانه وتعالى-، فترى البشر يتزاوجون ويدفعهم إلى ذلك شهوة مركبة يقضونها في اجتماع بشري، وفي ود وتعاطف وشعور بالانجذاب والحب، وإذ بذلك الاجتماع السهل ينتج مركبًا عجيًبا عميقًا وهو الإنسان عن طريق حمل أمه فيه، عملية ظاهرها السهولة ومآلها التركيب والتعقيد.واختتم أن البذرة التي نضعها في الأرض فتخرج أزهارًا شتى أو ثمارًا مختلفة عملية سهلة تؤول إلى مركب عجيب عميق، بعكس فعل البشر وصناعته، فإنه يركب كثيرًا من العمليات المعقدة حتى يخرج في النهاية شيء بسيط جدًا بالمقارنة بخلق الله، فالراديو والتليفزيون يحتاج إلى دوائر وأجزاء كثيرة معقدة للغاية حتى ننقل الصوت من مكان إلى مكان أو الصورة كذلك.ذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن سفيان بن عبد الله جاء إلى النبي ﷺ وقال له: تشعب بنا الإسلام فقل لى في الإسلام قولًا لا أسأل أحدًا بعدك فيه، قال: " قل آمنت بالله ثم استقم "، مشيرًا إلى أنه أتاه شخص آخر قال: يا رسول الله ﷺ أريد شيئًا لا أسأل أحدًا بعدك فيه بحيث يجتمع لى الإسلام، فقال: " لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله "، "قل آمنت بالله ثم استقم".وأضاف الشيخ علي جمعة في بيان له، أن الذي يساعد على الالتزام بالدين وأوامر الله تعالى هو الذكر، يقول الله عز وجل {ِإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} أي أكبر من الصلاة.وتابع أن الإنسان عندما يبدأ بذكر الله كثيرًا، يبدأ بما يسميه أهل الله (الأساس) وهو: أن أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم مائة مرة، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي صيغة مائة مرة، ثم أقول لا إله إلا الله مائة مرة، لافتًا إلى أنه بهذا الترتيب: الاستغفار ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو واسطة بين الحق والخلق، لأنه هو صاحب الوحيين الكتاب والسنة، هو النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارتضاه الله لنا فنصلي عليه.واستدل مفتي الجمهورية السابق ب قول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } مضيفًا: فنحن نصلي عليه ونسلم، ثم بعد ذلك نذكر كلمة التوحيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله.وأوضح أن هذه هي حقيقة الكون، هذه هي ملخص الإسلام، هذه هي حقيقة الدين، هذه هي حقيقة الإنسان، أنه لا إله - قد خلقه ورزقه وأحياه وأماته - إلا الله سبحانه رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.وأشار إلى أننا نقول -صباحًا ومساءً- المئات الثلاثة هذه: مائة مرة أستغفر الله، مائة مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مائة مرة لاإله إلا الله، والليل يبدأ من الغروب إلى الفجر، والصبح أو النهار أو اليوم يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ }، لافتًا إلى أن الليل يبدأ من المغرب، وقوله {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }، الخيط الأبيض هذا بداية النهار يبدأ من الفجر.واستطرد أن علينا أن نذكر الله كثيرًا، وذكر الله كثيرًا أقله هو هذه المئات الثلاثة التي أرشدنا الله تعالى إليها: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ¤ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ¤ ويُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وبَنِينَ ويَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ ويَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا }.واسترسل أن الإنسان في مسيرته مع الله يبدأ خطوة خطوة " إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى "، أي من أحب أن يسرع جدًّا بمشقة على نفسه يقتل راحلته (الجمل) وفي نفس الوقت لا يقطع أية مسافة، إذن فعلينا بالهُوَيْنى.واختتم الدكتور علي جمعة بيانه، بأن الشعور بالتقصير هو شعور طيب، لكن ينبغي علينا ألا نجعله معطّلًا لنا عن الاستمرار، ولا يحدث لنا شيئًا من الإحباط في أنفسنا.