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محافظات

محافظ الدقهلية لـ الغرفة التجارية: نحتاج المزيد من المشروعات للشباب.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:41 م
محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في اجتماع مع الغرفة التجارية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية استقبله فيه المهندس أحمد رعب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال إنه لابد من تنظيم المشروعات بشكل علمي يضمن جودة التصميم وتوافر المرافق ويعكس المظهر الجمالي للمكان.

وأكد أيمن مختار أننا نعمل بكل جهد لاعادة الصورة الحضارية للمحافظة وكافة مراكزها مشيرا إلى أنه يسعى لخلق مشاركة بين المحافظة والغرفة التجارية لتنفيذ مشروعات.

وأضاف أننا نحتاج لمزيد من المشروعات لأبناء الدقهلية وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب الجادين الراغبين في العمل.

وأوضح أيمن مختار محافظ أنه يبذل كل جهد في سبيل تحسين البيئة العامة وتجميل المحيط العام ليسير جنبا إلى جنب مع فتح آفاق جديدة للعمل والمشروعات.

وقال المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة ان الغرفة على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم والمشاركة المجتمعية مع المحافظة في مختلف المشروعات.
محافظ الدقهلية لـ الغرفة التجارية: نحتاج المزيد من المشروعات للشباب.. صور
محافظ الدقهلية لـ الغرفة التجارية: نحتاج المزيد من المشروعات للشباب.. صور
محافظ الدقهلية لـ الغرفة التجارية: نحتاج المزيد من المشروعات للشباب.. صور
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