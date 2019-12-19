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مرأة

عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:53 م
أعضاء حملة تستوروجين
أعضاء حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة
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رضوى حسام
اطلق طلاب الفرقة الثالثة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حملة توعوية بأسم "تستوروجين " تهدف للمسواه بين الرجل والمرأة ووقف ما يدور بينهم من صراعات حول من منهم الأكثر أهمية للمجتمع.

فقد قام الطلاب بإطلاق الحملة منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعدما وجدوا أن الصراعات بين الرجل والمرأة تزداد حدة دون داعي او منفعة للمجتمع ،وأضافت " إيمان أسامة " أحد اعضاء الفريق انهم وجدوا اعتقاد خاطئ يسود بين الأشخاص بأنه من الضروري أن يكون هناك من هو الأفضل حسب جنسه.

حيث لاحظ أعضاء الفريق انه أصبح من الضروري عند السيدات ان يقوموا بالتقليل من دور الرجل في المجتمع حتى تتمكن من اثبات دورها هي وكفاءتها، وهكذا يفعل الرجل ايضا، مما أدى لظهور ترندات مثل " يلا على المطبخ " وغيره، بينما يرى أعضاء الفريق ان الحياة تكامل بين الاثنين الرجل والمرأة معا.

ومن هذا المنطلق قرر طلاب كلية الإعلام إطلاق حملتهم " تستوروجين" حيث أوضحت أيمان أن أسم الحملة هو عبارة عن دمج بين اسم هرمون الأنوثة وهرمون الذكورة، لتوضيح فكرة التعاون المطلوبة بين الرجل والمرأة.

اما فى الوقت الحالى انتهى فريق الحملة من إعداد حملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، حيث وجدوا تفاعلا كبيرا من العديد من الأشخاص حول فكرة حملتهم.
عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة
عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة
عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة
عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة
عشان الستات مكانهم مش بس المطبخ .. حملة تستوروجين في إعلام جامعة القاهرة للمساواه بين الرجل والمرأة
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