مستند .. انعقاد الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة 29 ديسمبر

تعقد غرفة شركات السياحة الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم 29 ديسمبر الجاري تتضمن عرض التقرير السنوى للغرفة لعام 2019، والميزانية العمومية والحساب الختامي لعام 2018- 2019، وكذلك ميزانية صندوق الزمالة لعام 2019 ، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2019 – 2020.



ووجه حسام الشاعر رئيس مجلس ادارة الغرفة الدعوة لشركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2019 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 29/12/2019 بقاعة عايدة بفندق ماريوت القاهرة.



أكدت الغرفة أنه وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم وبذات المكان ويكون الاجتماع حينئذ صحيحًا بحضور أي عدد من الأعضاء للنظر في جدول الأعمال.