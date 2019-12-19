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ثقافة

14 فقرة فنية.. أخطر الألعاب فى عروض السيرك القومى بالعجوزة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
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طارق موسى
يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم برنامج السيرك القومى بمقره بالعجوزة .

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله، ١٤ فقرة فنية فى برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، خلال شهر ديسمبر الجارى، تعد من أخطر وأحدث ألعاب وفقرات فنون السيرك، يوميا فى الثامنة مساء، عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

يتضمن البرنامج فقرات "المشي علي السلك للفنان عادل حمزة، الدودة الشقية للفنان علاء أحمد، الكرابيج للفنانة ليلي الجوهري، التيابلو للفنان محمود فؤاد، المهرج للفنانين "فتلة وبؤجة"، الطوق الهوائي للفنانة رحمة، الجونجلير للفنان محمد ياسين، المشي علي السلك المتحرك للفنان عصام عبده، استعراض الخيول للفنان محمد محمود الحلو، التوازن للفنان صبري أحمد، الساحر للفنان مختار المصري، التوازن علي الزجاجات للفنان محمد سيد"، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن "مدحت كوتة".
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