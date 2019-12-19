رسالة تحذيرية من محافظ البحيرة للمسئولين: لا تهاون في تأمين أعمدة الكهرباء .. صور



مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية ورفع درجة الاستعداد القصوى و تأمين الكنائس والأديرة والمزارات السياحية .



وفى نهاية الاجتماع قدم اللواء المحافظ وجميع الحضور التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ولجموع مواطني المحافظة بأعياد رأس السنة الجديدة داعيا المولى عز وجل أن تكون سنة خير وتقدم ونماء في جميع المجالات وأن تنعم فيها مصرنا الغالية بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





اعلن اللواء هشام امنة – محافظ البحيرة عن تكليف نائب لكل رئيس مدينة فى قطاع الكهرباء واخر للنظافة بالإضافة الى مسئول متابعة الازمات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى مؤكدا ان مواطني قرى المحافظة لهم كل الحق فى الحصول على كافة الخدمات والاهتمام فى شتى القطاعات المختلفة.جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للاجتماع الموسع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة مع رؤساء المدن ونوابهم بحضور كل من حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد ومديري الشركات والادارات المعنية بالديوان العام.اوضح اللواء المحافظ بأن قرار تكليف نائب لكل رئيس مدينة تكون جاء لتكون مهمته الرئيسية هي كل ما يتعلق بأعمال الكهرباء بنطاق الوحدة المحلية من خلال متابعة كافة اعمدة الانارة ومحولات الكهرباء بالمدن والقرى والعزب وعلى الطرق الرئيسية والفرعية والوقوف على حالتها واجراء الصيانة اللازمة لها واستبدال التالف منها على الفور وتأمينها والتأكد من سلامة جميع الوصلات الخاصة بها بالتنسيق مع شركة الكهرباء.وأشار إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة لإنارة جميع الاعمدة وتوفير الكشافات والصيانة اللازمة لها والغاء كافة الوصلات العشوائية المخالفة .بالإضافة إلى قيامهم بالتنسيق مع رؤساء المدن والقرى للوقوف على القرى التى تحتاج الى اعمدة انارة او صيانة وعمل اللازم لها على الفور .وشدد المحافظ بانه لن يتهاون مع اى تقصير فيما يخص اعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتأمينها واصلاح اى عطل على الفور واستبدال الاعمدة التالفة او المائلة مع رفع تقرير دورى بالاعمال التى تمت فى هذا الشأن مؤكدا على توفير كافة الامكانيات وتذليل العقبات للعمل على تقديم افضل خدمة يستحقها المواطن البحراوى خاصة بالقرى حرصا على امنه وسلامته وتلبية احتياجاتهواضاف المحافظ بأن قرار تكليف نائب اخر لرئيس كل مدينة جاء ايضا لتكون مهمته هى قطاع النظافة ومتابعة المنظومة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كافة التراكمات اولا باول والوصول الى مدينة وقرية نظيفةوأشار المحافظ إلى اعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من اى اعباء اخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم فى هذا الشان موجها بالتنسيق مع مديرية الرى بنقل جميع المخلفات ونواتج التطهير التى تتم للترع والمصارف من جانب الطرق الموازية لها حرصا على النظافة وسلامة الطريق والمواطنين .اشاد اللواء هشام امنة خلال الاجتماع بجهود الادارة العامة للازمات بالمحافظة وجميع المسئولين بالمراكز والمدن للاستعداد الدائم والتام وجاهزية كل المعدات والاطقم فى التعامل مع اى ظرف طارىء وهو ما ظهر جليا خلال التعامل مع سقوط الامطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة الاسبوع الماضى والذى اوضح مدى التدريب والاستعداد وجاهزية كل فرق التدخل والمحطات والمعدات التى يتم دعمه اولا باولوأكد على الاداء المتميز والتحركات الواعية لجميع الفرق التى اثبتت انها على قدر المسئولية مؤكدا على استمرار الاستعداد والنجاح والمتابعة المستمرة لجميع المعدات وجاهزيتها والاطقم مع تعظيم المعدات الحالية من خلال جهود ومشاركة المجتمع المدنى .ووجه اللواء امنة خلال الإجتماع رؤساء المدن بالالتحام المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين وتفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن وحلها على الفور مع استمرار اعمال لجان التقنين للحفاظ على املاك الدولة وحق الشعب وتكثيف حملات ازالة التعديات فى المهد وايقاف البناء المخالف بالتزامن مع محاربة الفساد بكافة الواعة والتصدى له بكل حسم وقوة والقضاء عليه.وطالب باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والوحدات المحلية ومديريات الخدمات و تكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس تزامنا مع احتفالات الاخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.