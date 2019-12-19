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مرأة

وزير التعليم السابق: مصر في المرتبة 43 عالميا في مجال البحث العلمي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:58 م
المؤتمر الدولى السنوي
المؤتمر الدولى السنوي للاورام بالأقصر
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آية التيجي
الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المؤتمر الدولي للأورام بدأ منذ 4 سنوات، لجمع الأطباء المصريين من الخارج لتناقل الخبرات الى شباب الأطباء داخل مصر.

بعد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين، للمرة الرابعة على التوالي بالخارج والداخل في محافظة الأقصر، وبأحد الفنادق الأثرية التي تحمل طابعًا ملكيًا. 

وتابع خالد ، خلال اللقاء كلمته في المؤتمر، ان فكرة المؤتمر تعتمد في المقام الاول على الاستفادة من خبرات الاطباء الذين يعيشون خارج مصر ولديهم خبرة في العمل البحثي، ويأتي العنوان تحت رعاية الطيور المهاجرة .

واكد خالد، أن هناك تعديلات في القانون لوضع ضوابط للبحث العلمي، حيث تشكلت لجنة لإعادة النظر بشكل شامل في القانون، وهو الآن في مجلس النواب، حيث أرسل إليه من رئاسة الجمهورية.

واشار، إلى أن مصر في المرتبة الثالثة والأربعون عالميا في مجال البحث العلمي، وتحتاج لتعاون كافة الجهات للقفز نحو المستويات الأعلى.

وجاءت كلمته خلال المؤتمر الدولي السنوي بالاقصر لعامه الرابع، والذي يرتكز على التدخين وعلاقته بسرطان الرئة، وسرطان الثدي وعلاقة الرياضة بالوقاية منه، والتقنيات الحديثة في مجال علاج الأورام، سواء المناعية أو البيولوجية والموجهة والكيماوي، وأنواع الجراحات المختلفة، والتحفظية، وكيفية الاستفادة بالعلاج الإشعاعي.
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