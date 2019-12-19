AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفتيت الوحدة الإسلامية .. تعرف على هدف التحالف التركي القطري الإيراني ..فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:11 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قال منير أديب الباحث في الجماعات الارهابية، إن التحالف الذي بدأ أمس بين قطر وتركيا وإيران والذي وصفهم بـ "الدول المهزومة"، تعاني من اضطرابات داخلية وتعمل على تفكيك الوحدة الوطنية داخل بلدانها.

وأضاف أديب عبر مكالمة هاتفية لـ «اكسترا نيوز»، أن رفض الدول العربية والاسلامية حضور ذلك التجمع، ما عدا إيران وتركيا التي ثمنت هذا التجمع وراءه هدف رئيسي وهو تفتيت الوحدة الإسلامية التي تمثلها منظمة الوحدة الإسلامية.

وأشار منير أديب الباحث في الجماعات الارهابية، إلى ان إيران والتي تدعي التنمية هي وراء الكثير من الأذرع الإرهابية، لضرب الوحدة الاسلامية ، موضحا ان عمليات التصفية في العراق هي من فعل المليشيات المسلحة العراقية التابعة لإيران .

وتابع أن دعم قطر لرئيس تركيا "رجب طيب أردوغان"، بمثابة منكافة للدول العربية التي تدفع للاستقرار على عكس رؤيته التي تسعى للتخريب والدمار، لافتا إلي وجود تحالف شيطاني بين تركيا وقطر لدعم الاذرع الإرهابية.

وأكمل منير اديب، أنه واثق ان الشعبين القطري والتركي سيقومان وينتفضان ضد سياسات حكامهما، التي تتسبب بأزمات أشقائهم العرب، موضحا أنه يتعجب من وجود تجمعات دينية كما في "كوالالمبور" والتي تخرج عن السياق الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأس الأفعى.. محلل استراتيجى يكشف دور تركيا فى ثورات الربيع العربي.. فيديو

الجغرافيا تنتصر في النهاية.. تحالف تركيا وقطر زواج مصلحة مؤقت

حلف جديد لأصحاب الفكر الإخواني.. قمة الغدر والخراب.. اللقاء 26 بين أردوغان وتابعه تميم.. يجتمعان في الدوحة وخطط وموجة جديدة من التآمر على الدول العربية.. والمتاجرة بقضية فلسطين حاضرة في كل المشاهد

عماد الدين أديب يكشف تفاصيل طلب قطر المصالحة مع السعودية

تتربص بمصر وتتجاهل مموليها.. قنوات الإخوان الإرهابية تزور الحقائق وتثير الرأي العام

قمة إسلامية في ماليزيا.. القصة كاملة لأزمة كوالامبور هل ننتظر ميلاد تكتل إسلامي جديد؟

ترشيحاتنا

كارتيرون يصدر فرمان بعودة نجم الزمالك المعار لـ الواد المغربى فى يناير

هل فتح الزمالك التحقيق في تسريب عقود لاعبيه؟ | مرتضى منصور يرد

الشيخ بديلا لصبحي الغائب.. تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

بدون معجون.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في اسبوع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

داعية إسلامي يضع حلا للأزواج دائمي الشجار | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

الرياضة أسلوب حياة.. محافظ الفيوم يشارك بماراثون للجري.. صور