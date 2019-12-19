تفتيت الوحدة الإسلامية .. تعرف على هدف التحالف التركي القطري الإيراني ..فيديو

قال منير أديب الباحث في الجماعات الارهابية، إن التحالف الذي بدأ أمس بين قطر وتركيا وإيران والذي وصفهم بـ "الدول المهزومة"، تعاني من اضطرابات داخلية وتعمل على تفكيك الوحدة الوطنية داخل بلدانها.



وأضاف أديب عبر مكالمة هاتفية لـ «اكسترا نيوز»، أن رفض الدول العربية والاسلامية حضور ذلك التجمع، ما عدا إيران وتركيا التي ثمنت هذا التجمع وراءه هدف رئيسي وهو تفتيت الوحدة الإسلامية التي تمثلها منظمة الوحدة الإسلامية.



وأشار منير أديب الباحث في الجماعات الارهابية، إلى ان إيران والتي تدعي التنمية هي وراء الكثير من الأذرع الإرهابية، لضرب الوحدة الاسلامية ، موضحا ان عمليات التصفية في العراق هي من فعل المليشيات المسلحة العراقية التابعة لإيران .



وتابع أن دعم قطر لرئيس تركيا "رجب طيب أردوغان"، بمثابة منكافة للدول العربية التي تدفع للاستقرار على عكس رؤيته التي تسعى للتخريب والدمار، لافتا إلي وجود تحالف شيطاني بين تركيا وقطر لدعم الاذرع الإرهابية.



وأكمل منير اديب، أنه واثق ان الشعبين القطري والتركي سيقومان وينتفضان ضد سياسات حكامهما، التي تتسبب بأزمات أشقائهم العرب، موضحا أنه يتعجب من وجود تجمعات دينية كما في "كوالالمبور" والتي تخرج عن السياق الإسلامي.