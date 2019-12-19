خالد الجندي عن تولي المرأة القضاء: حقها نحن دولة قانون.. فيديو



أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، فى أولى فتاواه المرئية على موقع دار الإفتاء، بجواز تولى المرأة القضاء والولايات والمناصب العليا بالدولة.



وقال مفتى الجمهورية: إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحد منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل فى هذا كما حققه العلماء.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القضاء الذى كان يحكم فيه بعدم تولى المرأة القضاء، عندما كان هناك اجتهادا من القاضى.وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا كان ما قبل الدولة والقانون، منوها أن هذا العصر قد ولى وانتهى، لكن الأمر الآن اختلف وتوجد قوانين يحكم بها.وتابع الجندى: الدولة الآن نظمت حياتها بالقانون، وأصبح بديلا عن إعمال الرأى، وأمام القاضى نصوص قانونية، يطبقه الرجل والمرأة، وهذا حق للمرأة الآن فى تولى القضاء.وأشار إلى أن البعض استهجن قيام المرأة بعمل المأذون الشرعي في إبرام عقود الزواج، وفي الحقيقة الأمر عاديا لأنها مجرد موثق للعقد وتعمل القانون الذي تسير عليه الدولة.