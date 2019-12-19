AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي عن تولي المرأة القضاء: حقها نحن دولة قانون.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:47 م
خالد الجندي عن تولي
خالد الجندي عن تولي المرأة القضاء: حقها فنحن دولة قانون
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القضاء الذى كان يحكم فيه بعدم تولى المرأة القضاء، عندما كان هناك اجتهادا من القاضى.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذا كان ما قبل الدولة والقانون، منوها أن هذا العصر قد ولى وانتهى، لكن الأمر الآن اختلف وتوجد قوانين يحكم بها.

وتابع الجندى: الدولة الآن نظمت حياتها بالقانون، وأصبح بديلا عن إعمال الرأى، وأمام القاضى نصوص قانونية، يطبقه الرجل والمرأة، وهذا حق للمرأة الآن فى تولى القضاء.

وأشار إلى أن البعض استهجن قيام المرأة بعمل المأذون الشرعي في إبرام عقود الزواج، وفي الحقيقة الأمر عاديا لأنها مجرد موثق للعقد وتعمل القانون الذي تسير عليه الدولة.

مفتى الجمهورية يجوز تولى المرأة القضاء

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، فى أولى فتاواه المرئية على موقع دار الإفتاء، بجواز تولى المرأة القضاء والولايات والمناصب العليا بالدولة.

وقال مفتى الجمهورية: إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحد منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل فى هذا كما حققه العلماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حديث لقد جئتكم بالذبح.. فسره الإرهابيون خطأ لقتل الأبرياء.. والمفتي يوضح مراده

أمين الفتوى: عقاب شديد من الله لمن تطلب الطلاق بدون سبب.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز أن أسافر أو أعتمر بدون محرم.. وهل الذكر بالكم أم الكيف.. وأمين الفتوى: عقاب شديد من الله لمن تطلب الطلاق دون سبب

حكم عقد الزواج بالتوكيل العام.. المفتي السابق يوضح

زوجتي تهتم بقراءة القرآن وتهمل الأولاد.. شاهد رد الإفتاء

خالد الجندى: القرآن والسنة النبوية ليس تراثا.. فيديو

ترشيحاتنا

إدارة الأهلي : لم نفاوض نوكس متوزو ولن نسير وراء ضغوط الوكلاء

الشعرية سريعة التحضير تسمم الأطفال وتسبب الشلل الرعاش وترفع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.. إليك أفضل الخطوات لتحضيرها بالمنزل فى 5 دقائق

بمكياج صاخب.. رحاب الجمل تستعرض جمالها على انستجرام.. صور

مدرب الزمالك السابق: غياب دعم تركي آل الشيخ تسبب في تراجع الفريق.. فيديو

ثعلب يتسلل إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ويختبئ في أغرب مكان.. شاهد

أول ظهور لها بعد تعافيها.. فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

الرياضة أسلوب حياة.. محافظ الفيوم يشارك بماراثون للجري.. صور

ثعلب يتسلل إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ويختبئ في أغرب مكان.. شاهد