داعية إسلامي يضع حلا للأزواج دائمي الشجار | فيديو

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامى، إن الضابط بين الأزواج ما نص عليه الكتاب والسنة، القائم على المودة والمعروف، مستشهدا بقول الله تعالى "فعاشروهن بالمعروف".



وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "مهما كانت المستويات والبيئات، فلا يجوز الإهانة أو الشتم بين الأزواج، ومن يتعمد إهانة الزوجة، أو العكس، يعتبر مخالفا لشرع الله".



وأكد أن الزوجين اللذين يتشاجران طول النهار ويوجهان السباب لبعضهما البعض ويتصالحان بالليل، فهما على حد وصفه "شوية عيال".



وأشار إلى أن كل إنسان يعرف متي يتلفظ بلفظ ويراد به الإهانة فإن قصد بما قال الإهانة فهو بذلك مرتكب لإثم.



وأوضح، أن الزوجين لو حدث بينهما خلاف كبير فعليهما اللجوء لحكم عدل ذي ثقة، فإن لم يتمكن من الحل فالقاضي هو الذي يحل بينهما.