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مرأة

بعد انتشارها بين البشر.. 9 تعليمات للحماية من الإصابة بإنفلونزا الخنازير

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نبه الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح عبر الفيسبوك إلى ضرورة الانتباه إلى أن السلالة المنتشرة في الفترة الحالية هي H1N1 وتسميتها بأنفلونزا الخنازير هذا خاطئ؛ لأنها منذ ٢٠٠٩ تحولت وأصبحت تتناقل بين البشر ولذا صارت سلالة من سلالات الأنفلونزا الموسمية العادية وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة إدراجها ضمن سلالات أي تطعيم للأنفلونزا يتم إنتاجه.

ثانيا سلالة H1N1 تنتشر أسرع وتسبب أعراضا قد تكون شديدة في بعض الأحيان ولكنها ليست خطيرة وجهاز المناعة يتعامل معها مثل غيرها من السلالات ويحد من تأثيرها.

ثالثا لحماية الأطفال والكبار من الإصابة بالإنفلونزا عموما يجب اتباع الآتي

١/ تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة غير جيدة التهوية
٢/ ضرورة الحرص علي غسل الأيدي باستمرار وعدم ملامستها للعين والأنف
٣/ استعمال المناديل الورقية عند الكحة والعطس والتخلص منها فور الاستخدام
٤/ عند التعامل مع شخص مصاب يجب جعل مسافة مناسبة بينك وبينه لا تقل عن متر إن أمكن وضرورة عدم ملامسة الأسطح المحيطة به قدر المستطاع مع الالتزام بضرورة غسل الأيدي بعد التعامل
٥/ الحرص علي تناول كميات كافية من السوائل وتناول طعام متوازن وذو قيمة غذائية والحصول علي قدر كاف من النوم
٦ / وهي النقطة الأهم والأضمن والأكثر فاعلية وهي ضرورة تلقي التطعيم لمن لم يتلقه وعدم الاصغاء للآراء السلبية التي تدعي أن الوقت قد تأخر فموسم الإنفلونزا قد يمتد إلى شهر مارس من العام القادم بصرف النظر عن درجات الحراره والفيروس هذا العام يتصف بالشدة والحدة وقد يصل في بعض الأحيان والأماكن إلي الشراسة.

فاحرصوا علي تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لكم أو لذويكم أو من ترون حاجتهم للتطعيم ودعوهم يتمتعون بما يحققه اللقاح من وقاية وحماية لباقي الموسم الممتد.

مع ضرورة العلم أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا الموسم يتضمن ثلاث سلالات من فيروس الإنفلونزا ومن ضمنها سلالة H1N1 بالإضافة لسلالة H3N2 من النوع A ويتضمن أيضا سلالة من النوع B.
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