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فن

شاهد| 12 سؤالا جريئا لـ انتصار.. عملتي كام محضر فى القسم؟ وضربتي مين قبل كده؟

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:34 م
انتصار
انتصار
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أحمد عمر
أجرى صدى البلد لقاء سريعا مع انتصار طرحنا خلاله مجموعة من الأسئلة المجنونة وغير التقليدية على الفنانة المعروفة بجرأتها في ردودها. 

من هذه الأسئلة "لو حد كسر عليكى بعربيته هتعملى ايه، ودخلتى قسم الشرطة كام مرة قبل كده علشان تعملي محضر لحد،
وعمرك ضربتى حد ضايقك قبل كده، ولو كسبتى مليون جنيه هتعملى بيهم ايه، وغيرها الكثير من الأسئلة التي تجيب عنها انتصار في الفيديو التالي.

من ناحية أخرى كانت شاهستا، ابنة الفنانة انتصار، ظهرت في أحد البرامج وقامت بتقليد والدتها على الهواء، بشكل كوميدي، وكشفت كواليس تعامل انتصار معهم في المنزل.

وقالت شاهستا: "معظم الوقت ماما بتعمل أكل محروق، وفي مرة عملت لنا بطاطس محمرة سوداء". وأضافت: "أرغب في دخول مجال الفن، واشتركت في الجزء الأول والثاني من مسلسل «كلبش»".

ومن جانبها روت الفنانة انتصار موقفا كوميديا تعرضت له في بداية مشوارها الفني، قائلة: "مكنتش أعرف مكان ستوديو الأهرام ومصر زمان، ولما كان حد يوصف لي الطريق لا أستطيع الوصول لمكان الاستوديو".
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