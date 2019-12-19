مهرجان_مدل_بيست_الموسيقي يتصدر هاشتاج السعودية

تصدر هاشتاجموقع التدوينات القصير تويتر السعودية، حيث قام العديد من زاواد الموقع بالتدوين عن المهرجان باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط.ويعد مهرجان «» أكبر وأضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، تقام فعالياته في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف شخص، حيث سيضمّ 100 فنان ودي جي عالمي، على مدار ثلاثة أيام.ويتفرّد هذا المهرجان بأحاديث واسعة حوله قبل انطلاقته، حيث تحوّل إلى محور يتحدث عنه نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم وعن توقعاتهم وحماستهم لحضوره، منهم، ديفيد غيتا، وستيف آيوكي، ومارتن جاريكس، وبلاك كوفي، وعربيًا، راشد الماجد، وعمر دياب، ومحمد حماقي، ورابح صقر، وماجد المهندس.وتأتي هذه الفعالية مع تحولات كبيرة تشهدها العاصمة السعودية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقت انطلاقة «موسم الرياض»، بينما تتميّز عن غيرها من الفعاليات الأخرى بتقديم تجربة متعدّدة وشاملة من خلال خمسة مسارح مختلفة في فنها وفي الأذواق والفئات الموسيقية المحلية والعالمية.كما يشمل المهرجان برامج ثقافية وترفيهية نوعية، فضلًا عن وجهة تسوق في سوق «بي سايد» التي تؤمّن مجموعة واسعة من المنتجات والماركات والتذكارات التي تعكس طابع المهرجان. ولا تقتصر المواهب السعودية على الفن والموسيقى، بل سيوفر المهرجان ولأول مرة في السعودية سوقًا متكاملًا للأطعمة «سعودي فود آلي» الذي يقدّم وجبات سعودیة سريعة مع لمسة عصریة تواكب رغبات جميع الزّوار.وعن تمكين وصناعة المواهب السعودية في هذا المجال، ينتظر أن يُحدث مهرجان «ميدل بيست» نقلة نوعية في دعم صناعة الترفيه، واكتشاف المواهب الوطنية، من خلال دوره في توفير فرص قيمة للتواصل والتفاعل مع أشهر الفنانين العالميين، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الدُّولية. كما يتيح المجال لدمج المواهب العالمية مع المحلية، عبر الكثير من العروض المميزة في المهرجان، لزيادة التفاعل الثّقافي والفني، وتقوية الترابط الإنساني والحسّ الموسيقي مع مختلف شعوب العالم.وفي سبيل تطوير مواهب هذه الصناعة وتمكينها، سيشهد المهرجان مشاركة الكثير من الفنانين السعوديين في مجال الدي جي، مثل «كوزميكات» كأول امرأة سعودية في فن الموسيقى الرقمية الإلكترونية EDM، وغيرها من الفنانين السعوديين؛ مما يؤكد أنّ السعودية تزخر بعدد كبير من المواهب السعودية في مجال الموسيقى، الذين سيكون لهم دور هام وشأن كبير في دعم مسيرة الفن والموسيقى السعودية في المستقبل.إلى ذلك، يستعدّ المهرجان الذي يتواجد به أكبر مواقف سيارات في العالم للافتتاح يوم الخميس المقبل، بخمسة مطاعم عالمية، ومشاركة أكثر من 60 شيفا عالميا في أركان مخصصة لمطابخهم، ووجود أكثر من 32 متجرا عالميا، وأكثر من 3 حدائق، بجانب 40 فعالية مصاحبة.