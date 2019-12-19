بحضور 500 تلميذ أفريقي.. أفروأكت: مصر لها دور في احتضان اللاجئين

إحتفلت المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية مع مدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة اليوم بالمعادى بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس".



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين ابو العطا رئيس منظمة "أفروأكت"، والدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، وحضور500 تلميذ من حوالي ٧ جنسيات أفريقية بمدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة .



شهد الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية و الترفيهية وعروض مسرحية وغنائية نالت استحسان كافة المشاركين أعقبه تقديم منظمة أفروأكت هدايا قيمة للطلاب تعبيرا عن انتمائهم للقارة الافريقية وتأكيدا على تمسكهم.



فيما عبرت سيلفا مديرة المدرسة عن سعادتها بمشاركة أسرة "أفروأكت" لطلاب المدرسة وذويهم في احتفالهم واصفة أن دعم المنظمة كطاقة نور لنا ولاسر التلاميذ.



من جانبه قال د. حسين ابو العطا رئيس منظمة "أفروأكت" مصر لها دور في احتضان اللاجئين، رغم وجود بعض المشكلات الصغيرة، لافتا إلى كثيرة المصريين المتطوعين لتعليم الأطفال، وآخرون يساعدون في ترتيب الأنشطة.



و أشار الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة إلى الاهتمام الذى توليه المنظمة نحو القارة الافريقية و تنميتها ودعمها فى كافة المحافل و المنصات المحلية والدولية مؤكدا أننا نؤمن بامكانيات وموارد قارتنا وقوتها الاقتصادية.



يذكر أن مدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة تقع في قلب "المعادي" بالقاهرة حيث كانت فيلا لأسرة من عشرة أشخاص قبل أن تتحول غرفها إلى فصول دراسية، وتحولت حديقتها الصغيرة إلى فناء تقدم الخدمات والاحتياجات التعليمية لـ 500 تلميذ، معظمهم أطفال اللاجئين أفارقة من حوالي ٧ جنسيات أفريقية.