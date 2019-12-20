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ثقافة

حاكم ومحكوم وكتاب الدواوين.. دخول المصريين الإسلام دفعهم لإتقان اللغة العربية.. "حكاية تاريخ"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
لغة عربية علي شاهد
لغة عربية علي شاهد قبر في المتحف الإسلامي
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علاء المنياوي

كشفت إيمان إبراهيم رئيسة القسم التعليمى بالمتحف الإسلامي حقائق مهمة عن بداية تحدث المصريين باللغة العربية قبل عدة قرون.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،حيث قالت أنه متعارف عليه أن بداية تحدث المصريين باللغة العربية مع بداية الفتح العربى لمصر،مشيرة إلي أن ذلك غير صحيح.

وقالت أن المقريزى في ما ذكره عن زيارة الخليفة المأمون لمصر،قال:"كان لايمشى ابدا الا والترجمة بين يديه من كل جنس،ليكونوا واسطة بينه وبين غالب الناس.

وتابعت:زيارة المأمون لمصر كانت سنة 217 هجريا،أي بعد قرنين من فتح مصر،وهذا يقودنا الي سؤال عن ما الذي كان يتكلم به المصريون قبل ذلك؟.

وقالت:في البداية كانوا يتحدثون مصرية قديمة،ثم في عصر البطالمة كانوا يتحدثون يونانى وقبطي،خاصة أن البطالمة ظلوا فى مصر 6 قرون.

وعن العوامل التى أدت إلي إنتشار اللغة العربية،فقالت أولها أن المصريين دخلوا في الإسلام وكانوا في حاجة لتعلم القرآن والصلاة،كذلك هجرة بعض القبائل العربية لمصر والمصاهرة بينهم وبين المصريين.

وتابعت:كما أن تعريب الدواوين كان من أهم أسباب انتشار اللغة العربية،وبدأ فى عهد عبد الملك بن مروان سنة 87 هجريا،حيث اضطر كتاب الدواوين الى تعلم اللغة العربية،لأنه كان من شروط العمل إتقان اللغة العربية.

وأضافت:كذلك كانت اللغة العربية لغة الحاكم، فلجأ المحكوم لتعلمها ليرفع عن نفسه المظالم و يتواصل مع الحاكم،وذكر أنه وجدت مخطوطة كتب عليها باللغة العربية واليونانية فى القرن الثانى من العصر الهجرى،وفى القرن الرابع الهجرى أصبحت اللغة العربية هى لسان عامة الشعب المصرى.
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