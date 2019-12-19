عادة كارثية تسبب الإصابة بالدوالي.. وأطعمة غير متوقعة تحميك منها

على الجانب الأخر يمكنك التقليل من فرص ظهور الدوالى بالإقلال من تناول الأطعمة المالحة والتى تؤدى إلى احتباس السوائل، وتشكل ضغطًا إضافيًا على الأوردة داخل الجسم بجانب الأبتعاد عن الوقوف لفترات طويلة لما قد يتسبب في زيادة مشكلة ظهور دوالي











تعد الدوالى مشكلة شائعة بين النساء الحوامل مع تقدم العمر نتيجة لفقدان الأوردة مرونتها إليك أطعمه تقلل من ظهور الدوالىوفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكنك الأعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور شيا أو بذور الكتان فهى غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقوية الأوردة وتحسين صحة الشرايين ومحاربة الالتهابات.ويمكنك الاعتماد على تناول الأفوكادو فهو يحتوى على فيتامين (هـ) الذي يساعد على منع تجلط الدم ويكون بمثابة تجلط الدم الطبيعي وفيتامين (ج ) المضاد للالتهابات