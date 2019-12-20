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مرأة

للرجال فقط.. وصفة سحرية للتخلص من فراغ الشعر الأمامى فى 30 يوما

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
نهى هجرس
يعانى الكثير من الرجال من الصلع أو فراغ فروة الرأس من الأمام بشكل مبالغ فيه مما يجعلهم يشعرون بعدم الرضا والأحباط، أو الشعور بكبر السن بشكل مبكر.

ولذلك سنقدم لكم أهم وصفات موقع "wiki how" فى القضاء على فراغ الشعر بشكل سريع وهى:-

الوصفة الأولى
المكونات:-
- 5 ملاعق كبيرة من زيت الخروع
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الليمون

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طريقة الاستخدام:-
- نضع المكونات فى وعاء صغير، ونخلطهم معاً بشكل جيد
- وضع المكونات فى يديك مع تدليك اليد بشكل خفيف حتى تدفئ الزيوت
- ضعى الخليط على فروة الرأس مع تدليك الفروة لمدة دقيقتين
- أترك الخليط على فروة الراس لمدة 20 دقيقة
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