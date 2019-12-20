للرجال فقط.. وصفة سحرية للتخلص من فراغ الشعر الأمامى فى 30 يوما

أشربوا كتير.. هاني الناظر: قلة المياه تظهر التجاعيد وتسبب تساقط الشعر

طريقة الاستخدام:-

- نضع المكونات فى وعاء صغير، ونخلطهم معاً بشكل جيد

- وضع المكونات فى يديك مع تدليك اليد بشكل خفيف حتى تدفئ الزيوت

- ضعى الخليط على فروة الرأس مع تدليك الفروة لمدة دقيقتين

- أترك الخليط على فروة الراس لمدة 20 دقيقة

يعانى الكثير من الرجال من الصلع أو فراغ فروة الرأس من الأمام بشكل مبالغ فيه مما يجعلهم يشعرون بعدم الرضا والأحباط، أو الشعور بكبر السن بشكل مبكر.ولذلك سنقدم لكم أهم وصفات موقع "wiki how" فى القضاء على فراغ الشعر بشكل سريع وهى:-الوصفة الأولىالمكونات:-- 5 ملاعق كبيرة من زيت الخروع- 1 ملعقة كبيرة من زيت الليمونأقرأ أيضاً