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نقيب المرشدين السياحيين: معدلات السياحة تقترب لما كانت عليه في 2010.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:39 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
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البهى عمرو
قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن خبر عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ بعد توقف أربع سنوات، يعتبر خبرا إيجابيا ومفرحا لجميع العاملين بقطاع البترول.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين، خلال حواره، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن خبر عودة الرحلات يؤكد بالدليل القاطع أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح أن ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الأمن والأمان لمصر، وعودة السياحة تحقق، ويؤكد نجاح الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وإرادة الشعب.

وأشار نقيب المرشدين، إلى أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ دليل على نجاح المنظومة المصرية ككل، من أول درجة لـ أقل درجة.

وأوضح النحلة أن عودة السياحة يعتبر تتويج نشاط كل العاملين بقطاع السياحة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وأن معدلات السياحة فى مصر ارتفعت واقتربت لما كانت عليه فى 2010.

وكشف نقيب المرشدين السياحيين، أن قرار عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ يفتح الأفق لكل طائرات أوروبا للعودة لمصر؛ لأن بريطانيا تعتبر قائده والجميع يتجه خلفها.
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