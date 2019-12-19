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سيارات

موجز السيارات| الداخلية تعلن عن تحويلات مرورية بمصر الجديدة بعد غلق كوبري الجلاء.. خطوات تدل على تعرض السيارة لحادث سابق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:42 م
خالد محيي الدين
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