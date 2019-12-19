محافظة الجيزة تزيل عقارا مخالفا لشروط الترخيص بالعمرانية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حى العمرانية فى تنفيذ إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حيث تم اليوم استكمال تنفيذ إزالة فى عقار بشارع حامد عبد العظيم من ترعه الزمر مخالف شروط الترخيص الممنوح له.



جاء ذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.



كما شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارعي عدوي سليم ومستشفي الصدر.



جاء ذلك في إطار مجهودات إعادة الانضباط إلى الشارع ورفع حالات الإشغال من نهر الطريق وذلك استجابة لمطالب المواطنين.