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مرأة

هاني الناظر يقدم روشتة كاملة لعلاج الإنفلونزا في شهر ديسمبر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الشتاء هو أكثر الفصول الذي يصاب فيه الكثير بأمراض البرد والإنفلونزا وقدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا بعض النصائح على الإنفلونزا الموسمية والتي تنتشر في شهر ديسمبر.

وقال الناظر في منشور علي الفيسبوك "من المعتاد دائما أن تظهر وتنتشر حالات الإنفلونزا الموسمية خلال شهر ديسمبر من كل عام لهذا علينا مراعاة الأمور الهامة التالية:

١- التوقف تماما عن عادة التقبيل مع كل سلام عند مقابلة الأصدقاء والأقارب خاصة الأطفال.
٢- الالتزام دائما بالأدوات الشخصية مثل المناشف وأدوات الأكل والحرص علي النظافة الشخصية وضرورة غسل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي بعد العودة للمنزل.
٣- الحرص دائما علي التهوية الجيدة للغرف وعدم التكدس في الأماكن المغلقة دون تهوية جيدة .
٤- الحرص علي الاحتفاظ بالمناديل الورقية دائما للاستخدامات الشخصية المختلفة من تنظيف الفم والأنف وعدم إلقاء المستعمل منها في الشارع او الطرقات .
٥- عند إصابة أحد أفراد العائلة بالإنفلونزا عدم الاجتهاد نهائيا في تناول اي دواء او اخذ رأي الأصدقاء والجيران في العلاج بل يجب فورًا التوجه للطبيب البشري المتخصص أو التوجه لأقرب مستشفي لأخذ العلاج المناسب ثم عليه البقاء بالمنزل للراحة حتي اكتمال شفائه تجنبًا لنقل العدوي لزملائه في العمل أو الدراسة.
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