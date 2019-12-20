أبرزها صحة العظام ونمو الدماغ.. فوائد غير متوقعة للجوافة على الأطفال

- الجهاز العصبى







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فوائد كبيرة.. ماذا يحدث إذا تناولت كوبا من عصير الجوافة يوميا



- مفيد لنمو الدماغ

تحتوى بذور الجوافة على الأحماض الدهنية مثل اللينوليك والفينوليك، والتي تعد المكونات الرئيسية في تطور دماغ الطفل وتشكيلات الأنسجة الأخرى.



- يساعد على نمو العظام

الكالسيوم ، والمواد المغذية الأخرى المعبأة في الجوافة التي تساعد على تطوير العظام ونموها بشكل سليم، وكذلك الغضاريف عند الأطفال.



تحتوى بذور الجوافة على الأحماض الدهنية مثل اللينوليك والفينوليك، والتي تعد المكونات الرئيسية في تطور دماغ الطفل وتشكيلات الأنسجة الأخرى.الكالسيوم ، والمواد المغذية الأخرى المعبأة في الجوافة التي تساعد على تطوير العظام ونموها بشكل سليم، وكذلك الغضاريف عند الأطفال.

تجتهد جميع الأمهات فى محاولة لتقديم أفضل الأطعمة المفيدة لأطفالها، وخاصة فى أول سنة فهو يحتاج إلى تناول الفواكه والخضراوات بشكل مستمر لتحسين مناعة الطفل، والحفاظ على نموه بشكل سليم.ووفقاً لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول الجوافة على الأطفال.تحتوى الجوافة على حمض الفوليك الذى يحمى الطفل من العيوب الخلقية والأمراض المرتبطة بالمخ والعمود الفقرى مثل الدماغ، كما يحسن الدورة الدموية عند الأطفال.