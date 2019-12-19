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أخبار العالم

الحكومة البريطانية ترفض إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلة إن ذلك سيكون ”إجراء مدمرا“ وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت الوكالة عن رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال، قولها إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي إن اجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا. وأضافت أن هذه الخطوة ستقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل.
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