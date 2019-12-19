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أخبار العالم

تفاصيل مكالمة رئيس وزراء باكستان لـ محمد بن زايد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:03 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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سعيد العربي
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها، وفقا لما نشرته جريدة البيان الإماراتية.
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