مصر تستطيع يخصص حلقة من داخل المدارس اليابانية.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم من برنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، من داخل إحدى المدارس فى اليابان.



وشاهد أحمد فايق، بعض الأنشطة و المواد التى يتم تدريسها فى المدرسة، وجاء فى الفيديو قيام الطلاب وهم يصوتون على بعض المقترحات ولكن كل واحد يصوت ومن بجانبه لا يعلم ماذا صوت.



وجاء فى الفيديو أن الطلاب فى الفصول يبدون رأيهم فى أى شئ، حتى على المدرسين الذين يدرسون لهم.



وعرض البرنامج مجموعة فيديوهات للطلاب وهم يتعلمون فى الفصول، وحضر الإعلامي أحمد فايق جزءا من حصة الأخلاق التي تدرس للطلاب.



و أكتشف أحمد فايق أن الطلاب فى المدارس يتعلمون قيمة الحياة للحيوانات، وأن كل حيوان له مشاعر، وحياة الحيوان قيمة ويجب الحفاظ عليها.

