انطلاق العرض المسرحي حلاق بغداد لطلاب طب أسنان بالغربية

انطلق بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا، العرض المسرحي "حلاق بغداد" لطلاب كلية طب الأسنان، وذلك في إطار الملتقى المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا.



وتستمر فعالياته حتي يوم ٢٣ من الشهر الحالي، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



يذكر أن عرض "حلاق بغداد" تأليف الفريد فرج، وإخراج يمنى ماهر، ويقام تحت إشراف الدكتورة عبير مصطفى دراج القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مأمون الشيخ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد النحاس مدير رعاية الشباب، والحسن فاخر مشرف النشاط، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة محمد سويلم.