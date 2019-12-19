انطلاق بطولة الجامعات للملاحة الرياضية بالدراجات

تنطلق غدا بطولة الجامعات للملاحة الرياضية في جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة.



بطولة الغد هي الاولى في تاريخ الجامعات التي تنظم بطولة ملاحة بالدراجات وذلك داخل الحرم الجامعي لجامعة قناة السويس بالاسماعيلية.



وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن شروط الاشتراك في المسابقة والتي اشترطت ان يضم كل فريق 10 طلاب مقسمين الي 6 طلاب و4 طالبات ويمكن مشاركة لاعبين من ذوي الإعاقة البسيطة ، ويسمح بمشاركة بعض لطلاب في كل من البطولتين.



وتقام البطولة فى مسابقات السرعة على خرائط بمقياس رسم 1 : 4000 ( طلبة – طالبات ) .



وتقام البطولة بالنظام الفردي ( طلبه / طالبات ) على أن تحسب النتائج بنظام مجموع النقاط للجامعات ( مشاركة – مراكز من الأول إلى الثالث [ طلبه / طالبات ] .



تحصل كل جامعه على نقطة عن كل لاعب أو لاعبه مشارك فى البطولة بحد أقصى 4 لاعبات 6 لاعبين يضاف إلى مجموع النقاط المتحصل عليها كل لاعب أو لاعبه حقق أحد المراكز الثلاثة الأولى لتحديد الجامعة التي تحصل على المركز الأول للبطولة .