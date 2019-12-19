AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق بطولة الجامعات للملاحة الرياضية بالدراجات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنطلق غدا بطولة الجامعات للملاحة الرياضية في جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة.

بطولة الغد هي الاولى في تاريخ الجامعات التي تنظم بطولة ملاحة بالدراجات وذلك داخل الحرم الجامعي لجامعة قناة السويس بالاسماعيلية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن شروط الاشتراك في المسابقة والتي اشترطت ان يضم كل فريق 10 طلاب مقسمين الي 6 طلاب و4 طالبات ويمكن مشاركة لاعبين من ذوي الإعاقة البسيطة ، ويسمح بمشاركة بعض لطلاب في كل من البطولتين.

وتقام البطولة فى مسابقات السرعة على خرائط بمقياس رسم 1 : 4000 ( طلبة – طالبات ) .

وتقام البطولة بالنظام الفردي ( طلبه / طالبات ) على أن تحسب النتائج بنظام مجموع النقاط للجامعات ( مشاركة – مراكز من الأول إلى الثالث [ طلبه / طالبات ] .

تحصل كل جامعه على نقطة عن كل لاعب أو لاعبه مشارك فى البطولة بحد أقصى 4 لاعبات 6 لاعبين يضاف إلى مجموع النقاط المتحصل عليها كل لاعب أو لاعبه حقق أحد المراكز الثلاثة الأولى لتحديد الجامعة التي تحصل على المركز الأول للبطولة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 دول تشارك في بطولتي إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

بعد حصول مصر على المركز الأول في بطولة التسامح العربية..التعليم العالي: الطلاب هم قادة الوطن وأمله في المستقبل

الاتحاد الرياضي للجامعات: 3 بطولات عالمية اهمها الاسكواش.. وزير التعليم العالي: لدينا إمكانيات كبيرة لاستضافة العديد من المسابقات.. مصر نظمت بطولات دولية ناجحة

طلاب من أجل مصر ينظمون المهرجان الرياضي الأول بتربية رياضية سوهاج

"طالبات رياضية المنيا" يُتوجن بلقب بطولة خماسي القدم بعد الفوز بسداسية نظيفة

ترشيحاتنا

يناير أكثرها برودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 شهور شتاء تبدأ السبت

اتحاد الكرة يوقع عقوبات على الأهلي والزمالك وأندية بالدوري| تفاصيل

أضرار شرب الكمون على الريق .. يصيب بسرطان الكبد

مدرب الزمالك السابق: غياب دعم تركي آل الشيخ تسبب في تراجع الفريق.. فيديو

أول تعليق من الشاب الكويتي معتنق اليهودية

مرشح وحدة القضاة على مقعد النيابة: أعمل على إحداث طفرة في الاسكان | فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل

سيات SEAT ترفع سعر السيارة ليون 11 ألف جنيه .. تفاصيل