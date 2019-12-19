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برلمان

حماة الوطن: تدريب كوادر شبابية بالحزب للتدريس فى محو الأمية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
وقع حزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب في وجود أعضاء الهيئة العليا للحزب وهذا من منطلق الدور المجتمعى للحزب لمواجهة مشكلات محو الأمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتضمن البروتوكول بدء تجربة رائدة لمحو أمية المواطنين داخل الأحياء والقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية إيمانًا من الحزب بدوره في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية التى تعد من الأهداف الرئيسية للحزب.

فى البداية أبدى الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب سعادته بالتعاون مع أحد مؤسسات الدولة العريقة متمثلة في هيئة تعليم الكبار ودور الحزب لخدمة المواطن المصري البسيط وهو أهم دعائم الدولة المصرية ومساندة خطة التنمية المستدامة، والمستهدف منها القضاء على الأمية في مصر عام 2030 مؤكدًا تسخير جميع إمكانات الحزب لصالح الهيئة القومية لتعليم الكبار.

وأضاف الهريدى في بيان له، أن الحزب يسهم بدور كبير فى محو أمية أبناء الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب كوادر شبابية بالحزب للتدريس من خلال التنسيق مع رؤساء القطاعات بالهيئة القومية لتعلم الكبار بالمحافظات، بالإضافة إلى تشجيع الأهالي على إرسال ذويهم لمحو أميتهم.

كما أشار إلى أن الهيئة العامة ستتولى توفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول.

من جانبه أكد الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار أن الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية هدف من أهم أهداف التنمية المستدامة لخطة20/30 لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وأهدافها موجها الشكر للفريق جلال الهريدى ولجميع قيادات وشباب وكوادر حزب حماة الوطن على هذه المبادرة.
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