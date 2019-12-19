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أخبار البلد

تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:09 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل
قام يوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمرافقة ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، في جولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية في مدينة الطور بجنوب سيناء.

بدأت الجولة بعرض رياضي من طلبة المدرسة، ثم تابعه حصة الموسيقى، كما تابع الوفد حصص اللغة العربية والرياضيات باستخدام السبورة التفاعلية، فضلًا حضور بعض الأنشطة التي تمثل جوهر النظام الياباني في التعليم، حيث تضمنت هذه الأنشطة جلسة مناقشة الفصل، وهي أحد أهم أنشطة نظام التوكاتسو الياباني ونشاط اللعب في الرمال، والذي يعد تطبيقًا لمبدأ "التعلم من خلال اللعب" بفصول الحضانة بالمدارس المصرية اليابانية.

وأشاد الوفد بجهود طاقم العمل بالمدرسة متضمنًا المعلمين والعاملين بقسم الإدارة في المدرسة لتنفيذ أنشطة التوكاتسو اليابانية للطلاب.

ويشار إلى أن جايكا تقدم الدعم الفني والمالي لهذا المشروع من خلال فريق من الخبراء اليابانيين الذين يعملون داخل وزارة التعليم لنقل المعرفة والخبرات، وتطبيق مكونات نظام التعليم الياباني، خاصة أنشطة التوكاتسو التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية والانفعالية ليصبحوا أعضاءً مسؤولين في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى وصول عدد المدارس اليابانية التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم إلى 40 مدرسة حتى هذا العام، وسيتم إنشاء المدارس اليابانية وافتتاحها على مراحل مختلفة في السنوات القادمة.
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
تعرف على سبب زيارة سفارة اليابان وجايكا لجنوب سيناء
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