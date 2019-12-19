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توك شو

خبير قانون دولي: حكومة فايز السراج منتهية الصلاحية والشرعية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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توك شو
قال الدكتور محمد شوقى عبد العال، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكومة فايز السراج منتهية الصلاحية والشرعية وفقا لاتفاق الصخيرات، كما أن تلك الحكومة لم تنل ثقة الشعب الليبي أو ثقة البرلمان الليبي المنتخب.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان لترسيم الحدود البحرية، تمثل تحكم لحكومة غير شرعية في مستقبل شعب ليبيا.

وتساءل أستاذ القانون الدولي، كيف يتأتى لحكومة غير شرعية أن تعقد اتفاقية أمنية، قد يترتب عليها دخول قوات أجنبية إلى ليبيا؟ .

وتابع أن ما تفعله تركيا حماقة سياسية يريد من خلالها أردوغان أن يعيد لتركيا ما كان لها أيام الحكم العثماني بكل مساوئه.

وأشار إلى أن أفعال تركيا في المنطقة تهدد الأمن والسلم الدولي وتهدد كذلك المصالح الاقتصادية لمصر وقبرص واليونان وهو ما لا تسمح به تلك الدول .
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