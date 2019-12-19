البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة القاهرة الكبرى لخدمة الرعاية الاجتماعية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة الرعاية الاجتماعية.



وألقي البابا تواضروس الثاني كلمة عن الآية التي وردت في صلاة باكر للقديس بولس الرسول "أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها"، مشيرًا إلى أن هذه الآية بها دعوة موجهة لنا جميعًا. فهي دعوة تحتاج إلى تتويب النفوس لكي نبدأ العام الجديد بقلب تائب نصل به لخدمة النفوس.



وأضاف أن هذه الآية أيضا تحتاج إلى تفعيل من خلال جعل رسالة الكهنوت حاضرة ومتجددة لكي يؤثر الكاهن في المخدومين بالنعمة التي يعمل بها، كما تحتاج أيضًا إلى تجديد منظومة العمل واستخدام الأساليب والأدوات الحديثة لكي نطور ونبدع في الخدمة.



وتم خلال اللقاء أيضًا استعراض أنشطة خدمة الرعاية الاجتماعية، بالكنائس التي يخدم بها المشاركون في اللقاء، التي تهدف إلى تقديم فكر مستنير لخدمة الإنسان وكل الإنسان والمساعدة على تنميته تنمية شاملة من خلال مجالات عديدة أهمها التعليم. كما تم استعراض كيفية تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.



شارك اللقاء من الآباء أساقفة إيبارشيات القاهرة الكبري، أصحاب النيافة: الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وطوخ والأنبا صموئيل أسقف طموه والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ومقرر اللجنة المجمعية لخدمة الرعاية الاجتماعية والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية وعدد من الآباء كهنة إيبارشيات القاهرة الكبرى.