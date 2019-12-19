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رياضة

سيد عبدالحفيظ: الأهلى يرفض الاستبدال وضغط المباريات سبب الإصابات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه عن نتيجة مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "الحمدلله حققنا فوزا صعبا على فريق قوي وله تاريخ رغم الإصابات والظروف التي نعاني منها بعد إصابة أحمد فتحي ورمضان صبحي، وعمرو السولية وياسر إبراهيم وقبلهم حمدي فتحي ومحمد محمود".

وأضاف: "الأهلي يخوض مباريات بشكل مكثف في الدوري وإفريقيا، نلعب كل 72 ساعة وطبيعي أن تحدث تلك الإصابات".

وأوضح: "الأهلي يسير في طريقه دون النظر لتعثر المنافسين، ونحن نقبل الهدايا بجانب شغلنا".

وقال: "رأي الأهلي معروف للجميع، نرفض الاستبدال بعد أن تنازلنا عن لاعبين مجانا، ونرفض استبدال اللاعبين المصابين رغم وجود أكثر من لاعب مصاب في القلعة الحمراء".

وأضاف: "في حالة تغيير لائحة الاستبدال من جانب اتحاد الكرة سنطالب بـ 80 مليون جنيه تعويض بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا وإعارة آخرين بمقابل مادي ضعيف".

وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا، على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله وليد سليمان، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدوري العام برصيد 21 نقطة.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.
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