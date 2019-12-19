إثيوبيا: إجراءات خاصة لاستعادة الأموال المسروقة والمهربة بالخارج

قال المدعي الفيدرالي العام لإثيوبيا، اليوم الخميس إن الإجراءات جارية حاليا لإعادة الثروات والأموال العامة المسروقة.



وذكر مركز "والتا" الاثيوبي للخدمات الإعلامية أنه تم تهريب جزء كبير من الثروة العامة إلى بلدان أجنبية بطرق مختلفة من قبل المسؤولين الحكوميين والمستثمرين التابعين لهم .



وأشار المركز إلى أن أثناء تقديم تقرير مكتب المدعي العام إلى البرلمان، قال النائب العام برهانو تسيغاي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع بعض الدول لاسترداد الأموال المسروقة.



وصرح مدير العلاقات العامة في مكتب المدعي العام ، زينابو تونو، بأنه تم بالفعل تحديد اسماء الأفراد والدول التي تم تهريب الأموال المنهوبة إليها.



وقال زينابو أنه تم إنشاء إدارة لاستعادة الأموال، مضيفًا أن هناك أعمالًا جارية لتقديم الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجرائم إلى العدالة.



وأكد إنه بسبب تعقيدالموضوع ، فإن عملية استرداد الأموال تحتاج إلى مزيد من الوقت ، مضيفًا أن مكتبه يعلن جميعًا عن النتائج النهائية للتحقيق بمجرد الانتهاء منها.



وكشف أن مكتب المدعي العام استعاد أكثر من 95 مليار بر من الأموال العامة المسروقة في إثيوبيا السنة المالية الماضية وأكثر من 35 مليون بر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.