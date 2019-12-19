بعد تكريمها من الرئيس.. علشان بكرة يستضيف الدكتورة سيسيل متى.. غدا

يستضيف برنامج «علشان بكرة» الذي يقدمه الإعلامية جيهان فوزي، الدكتورة سيسيل حنا متى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية التي تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدي الشباب، وحصلت على جائزة، وتقدير لحصول فريق شباب جامعة القاهرة على كأس enactus على مستوى العالم في المشرِّوعات المجتمعية و تدريب بعض السيدات في القرى.



كما يستضيف البرنامج إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب لتناول ارتفاعات الذهب عالميا، رئيس المركز كريم بسطا، حيث يتناول برنامج «علشان بكره» فقرات إخبارية أخرى، وانخفاض الدولار والأسباب وراء ذلك.



«علشان بكرة» برنامج اقتصادى يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة الفضائية المصرية، يتناول مستجدات الساحة الاقتصادية.