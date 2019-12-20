108 ممثلين.. مخرج رحيل زهرة: عمرو عبد الجليل هو نور الشريف في فنه وأخلاقه.. فيديو

قال المخرج حسني صالح مخرج مسلسل رحيل زهرة، إن المسلسل به 108 ممثلين وممثلات، مضيفا: "سعيد بمشاركة الفنان الكبير عمرو عبد الجليل في المسلسل".
وأضاف حسني صالح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "لما بشوف عمرو عبد الجليل بحسه نور الشريف بأخلاقه وفنه وله خصوصيه".
وتابع حسني صالح: "حنان مطاوع بتركب خيل في المسلسل وتم تدريبها على ركوب الخيل".
وتابع حسني صالح: "كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء امتطاء الخيل لأن هناك حروبا ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".
وأكمل حسني صالح: "هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل يدعى بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذا البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة.
وأضاف حسني صالح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "لما بشوف عمرو عبد الجليل بحسه نور الشريف بأخلاقه وفنه وله خصوصيه".
وتابع حسني صالح: "حنان مطاوع بتركب خيل في المسلسل وتم تدريبها على ركوب الخيل".
وتابع حسني صالح: "كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء امتطاء الخيل لأن هناك حروبا ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".
وأكمل حسني صالح: "هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل يدعى بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذا البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة.