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108 ممثلين.. مخرج رحيل زهرة: عمرو عبد الجليل هو نور الشريف في فنه وأخلاقه.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
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هاني حسين
قال المخرج حسني صالح مخرج مسلسل رحيل زهرة، إن المسلسل به 108 ممثلين وممثلات، مضيفا: "سعيد بمشاركة الفنان الكبير عمرو عبد الجليل في المسلسل".

وأضاف حسني صالح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "لما بشوف عمرو عبد الجليل بحسه نور الشريف بأخلاقه وفنه وله خصوصيه".

وتابع حسني صالح: "حنان مطاوع بتركب خيل في المسلسل وتم تدريبها على ركوب الخيل".

وتابع حسني صالح: "كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء امتطاء الخيل لأن هناك حروبا ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".

وأكمل حسني صالح: "هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل يدعى بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذا البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة.
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