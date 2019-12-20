108 ممثلين.. مخرج رحيل زهرة: عمرو عبد الجليل هو نور الشريف في فنه وأخلاقه.. فيديو

قال المخرج حسني صالح مخرج مسلسل رحيل زهرة، إن المسلسل به 108 ممثلين وممثلات، مضيفا: "سعيد بمشاركة الفنان الكبير عمرو عبد الجليل في المسلسل".



وأضاف حسني صالح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "لما بشوف عمرو عبد الجليل بحسه نور الشريف بأخلاقه وفنه وله خصوصيه".



وتابع حسني صالح: "حنان مطاوع بتركب خيل في المسلسل وتم تدريبها على ركوب الخيل".



وتابع حسني صالح: "كان من الضروري أن تظهر حنان مطاوع في المسلسل أثناء امتطاء الخيل لأن هناك حروبا ومعارك وهي تمتطي الخيل ولا يمكن أن نضع مكانها دوبلير".



وأكمل حسني صالح: "هناك أساطير وخرافات كثيرة في المسلسل وهناك بئر في المسلسل يدعى بير "الشعلوة" وهو أسطورة وغير متواجد في الحقيقية ومياه هذا البئر تجعل من يشربها يشعر بأن لديه قدرات خارقة.

