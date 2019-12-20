AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين الجيزة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان الجيزة مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- تجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠- عند وجود أعطال أو لا قدر الله أو حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية توجه رسالة هامة لقائدي السيارات في الطقس السيئ

الداخلية توجه رسالة مهمة لقائدي السيارات في الطقس السيئ

المرور: أمطار متوسطة على صحراوي الإسكندرية

10 نصائح لقيادة آمنة فى الطقس السئ

الداخلية تناشد قائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور على الطرق

الداخلية توجه رسالة هامة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تعرف على أسطول سيارات محمد رمضان

ماذا يفعل من قصر مع والديه في حياتهما؟.. المفتى السابق ينصح بهذه الأمور

قتلته رصاصات الغدر | غموض يحيط بمقتل محمد عزت .. وأسرته تطلب بسرعة كشف الجاني

لن تتوقعي .. ضعى الخل فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

بسبب حبها للعريس.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. شاهد

الاستحمام في الشتاء بهذه الطريقة يعرضك للموت .. اِعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإبعاد المتطفلين.. 5 حيل لحماية رسائلك على واتساب Whatsapp

زي الأفلام.. بعد 55 عاما عائلة تعثر على ابنهم المفقود بصدفة غريبة

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr