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تعليم

الخميس .. المؤتمر السنوي لطب بنات الأزهر في أمراض الرئة والطب التنفسي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
يعقد قسم الأمراض الصدرية بكلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، المؤتمر السنوي للقسم يومي الخميس والجمعة 26 /27 ديسمبر 2019.

وهدف المؤتمر إلى توضيح، الأعراض والعلامات التحذيرية لأمراض الرئة، وتلف الرئة الناتج عن التدخين، وسرطان الرئة.. الاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج، وطرق العلاج في الطب التنفسي، واعاده التأهيل للجهاز التنفسي، والجديد في اعاده التأهيل التنفسي.

كما يعقد المؤتمر على هامش الجلسات، عدة ورش عمل منها: ورشة عمل الموجات فوق الصوتية الايكو، وورشة عمل مناظير الشعب الهوائية، وورشه عمل وظائف التنفس، وورشة عمل أمراض النوم، وورشة عمل أمراض التليف الرئوي.

يأتي هذا برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة نيرة مفتاح عميدة كلية طب بنات، والدكتورة أمانى عز العرب، رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور مجد جلال، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتورة تغريد سعيد، رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة إيمان صبح، منسق المؤتمر، والدكتورة هبة الطراوي، وسكرتير المؤتمر.
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