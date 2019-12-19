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منوعات

بسبب حبها للعريس.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد موقفًا مزعجًا شهده حفل زفاف، وتسبب ذلك الموقف في حرج بالغ للعروسين، كما أثار ذهول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث اقتحمت سيدة حفل الزفاف على نحو مفاجئ، وأخذت تصرخ بشكل هستيري قائلة إنه لا يمكن للعريس الزواج لأنها "تحبه"، قبل أن تحاول الاعتداء بالضرب على العروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة حدثت في مدينة مكسيكو، عاصمة المكسيك.

وتمت مشاركة الفيديو الذي يوضح تفاصيل ما حدث بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما تداولته مواقع إخبارية عالمية عدة.

وفي بداية الفيديو، تظهر هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، وهي تقتحم حفل الزفاف وتصرخ قائلة "ريتشارد لا يمكنك الزواج"؛ وأفادت تقارير إخبارية بأنها سُمعت كذلك وهي تقول "أنا أحبك.. لا يمكنك الزواج".

وسرعان ما تدخل عدد من الحاضرين، وحاولوا السيطرة عليها وإبعادها عن العروسين، لكن لم تمض سوى بضع لحظات، حتى تمكنت من الركض ناحية العروس محاولة الاعتداء عليها بالضرب، فيما كانت مستمرة في صراخها الهستيري، وفي نهاية المطاف تمكن عدة أشخاص من إبعادها عنها واصطحابها للخارج وسط ذهول كافة ضيوف حفل الزفاف.

بسبب حبها للعريس.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. شاهد
بسبب حبها للعريس.. سيدة تقتحم حفل زفاف وتحاول ضرب العروس.. شاهد
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