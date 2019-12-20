ضبط 11703 قضية سرقة تيار و1052 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة

شنت الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.



حيث إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها شن عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات أسفرت جهودها عن ضبط 1087 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



وأسفرت الجهود ايضا بمديريات الأمن، فى مجال متابعة للأسواق عن ضبط (1052) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11703) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.



أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (269) قضية متنوعة.