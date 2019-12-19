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مرأة

لن تتوقعي .. ضعى الخل فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:30 م
ضعى الخل فى غسالة
ضعى الخل فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث بنفسك
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رضوى حسام
يعتبر الخل من أفضل بدائل منظفات الغسيل التجارية؛ لأن الخل يحتوي على عدد من الفوائد كوسيلة للتنظيف.

أكد موقع " health line " أن الخل يعمل عن طريق تخفيف أملاح الزنك أو كلوريد الألومنيوم، مما يعني أن الأوساخ لن تلتصق بملابسك، كما أن الخل له خصائص مضادة للجراثيم.

بالإضافة إلى أن غسل ملابسك بالخل سيترك ملابسك دون رائحة فلن تشم رائحة الخل بالملابس، وأكثر من ذلك هو أن الخل رخيص نسبيا وصديق للبيئة.

نشر الموقع استخدامات وفوائد الخل لغسيل الملابس لتشمل :-

- تنظيف الملابس دون المواد الكيميائية القاسية
- تخفيف تراكم الصابون
- إزالة البقع
- إزالة الروائح الكريهة
- التبييض
- تنعيم الأقمشة
- الحفاظ على ألوان الملابس
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