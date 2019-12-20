سنتان للزوجة و6 أشهر للزوج | تعرف على عقوبة الزواج العرفي المقترحة

حذرت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، من خطورة الزواج العرفي، مؤكدة أنه أهم أبواب زواج الأطفال الذى ينتشر بشكل مخيف فى القرى والصعيد، وذلك لأن السن تكون صغيرة ثم يقوم الأهل بتزويج أطفالهم عرفيًا، فضلا عن كونه سببا في ضياع حقوق النساء وتشريد الأطفال.



وأضافت خضير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزهر الشريف تدخل عن طريق عدة مقترحات وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لحل الأزمة، حيث اقتراح تجريم الزواج العرفى تماما واعتباره زنى، حيث اتفقت هيئة كبار العلماء بالإجماع على «تجريم كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما واعتباره زنى وباطلا».



ونوهت النائبة إلى أن مادة 274 من قانون العقوبات تنص على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».