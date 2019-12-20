AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سنتان للزوجة و6 أشهر للزوج | تعرف على عقوبة الزواج العرفي المقترحة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
حذرت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، من خطورة الزواج العرفي، مؤكدة أنه أهم أبواب زواج الأطفال الذى ينتشر بشكل مخيف فى القرى والصعيد، وذلك لأن السن تكون صغيرة ثم يقوم الأهل بتزويج أطفالهم عرفيًا، فضلا عن كونه سببا في ضياع حقوق النساء وتشريد الأطفال.

وأضافت خضير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزهر الشريف تدخل عن طريق عدة مقترحات وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لحل الأزمة، حيث اقتراح تجريم الزواج العرفى تماما واعتباره زنى، حيث اتفقت هيئة كبار العلماء بالإجماع على «تجريم كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما واعتباره زنى وباطلا».

ونوهت النائبة إلى أن مادة 274 من قانون العقوبات تنص على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل الزواج العرفي بـ الشهر العقاري لإثبات نسب الأبناء.. مقترح برلماني

سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

حبس الزوج والمأذون .. مقترح برلماني بعقوبات فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما

معرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق..مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

مقترح برلماني بمعاقبة الزوج بالحبس إذا لم يتم التصديق على الزواج العرفي .. القومي للمرأة: يساعد على الحد منه .. وحقوقيون: يجب إلغاؤه أو التصديق عليه فى نفس الوقت

هل ترث المتزوجة عرفيًا فى زوجها.. تعرف على حقوقها بالقانون

ترشيحاتنا

فريدة الشوباشي تشن هجوما على تميم: متناقض ولا يملك من العروبة إلا اسمه

بسبب حادث أليم .. وفاة لاعب منتخب ترينيداد وتوباجو

مناسبة ليوم الإجازة .. البطاطس المشوية بالثوم

معركة الحسم.. الجيش الليبي يواصل دك معاقل المليشيات في مصراتة

هل لمس العضو الذكري ينقض الوضوء .. الإفتاء توضح |فيديو

هل يجوز تعدد النية في صلاة السنة والتوبة وقيام الليل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

اكتشاف غريب لغابة عمرها 386 مليون سنة في القاهرة الأمريكية