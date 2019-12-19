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توك شو

أهم الجلسات في شرم الشيخ.. أحمد رفعت: تأخرنا كثيرا في مجال الذكاء الاصطناعي .. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:20 م
الكاتب الصحفي احمد
الكاتب الصحفي احمد رفعت
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن العلماء تحدث عنه في 1956.

وأضاف أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن العالم الشهير هربرت سيمون أكد أن العالم سينتقل إلى منطقة أخرى بعد 20 عاما بسبب مجال الذكاء الاصطناعي، والآن أفريقيا تبحث في الموضوع.

وأوضح أحمد رفعت، أن بفضل جهود الدولة المصرية ومنتدى شباب العالم وتم التطرق إلى الذكاء الاصطناعي للعمل به في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا بد أن يستخدم في إفادة البشرية وليس في تدميرها.

وأشار أحمد رفعت إلى ننا نحن بحاجة إلى التكنولوجيا والتطور الذي شهده العالم الإلكتروني والحواسب، هناك من يستغل الذكاء الاصطناعي في إيذاء الشعوب لمحاربة الشعوب الأخرى في تصنيع المتفجرات ودعم الإرهاب.

ولفت إلى أنه لا بد من توظيف الذكاء الاصطناعي بالشكل الإيجابي حتى تستخدم في الطريق الصحيح لذلك الدولة المصرية حرصت علي تخصيص جلسة عن الذكاء الاصطناعي وكان من أهم المناقشات التي تمت في منتدى شرم الشيخ.
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