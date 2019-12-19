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رياضة

بالتراضي.. بدر إبراهيم يفسخ تعاقده مع فريق الإعلاميين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:01 م
بدر إبراهيم
بدر إبراهيم
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رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين ، عن رحيل بدر إبراهيم لاعب وسط الفريق ، ليكون خارج صفوف الفريق خلال منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقال بدر إبراهيم، في تصريحات علي صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي "إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع مسئولي مجلس ادارة الفريق، وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع الفريق .

ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة النادي على الفترة التى قضاها ومتمنيا لهم كل التوفيق في دورى القسم الثانى .

يذكر أن مسؤولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة طارق الشرباصي نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب بدر إبراهيم لاعب وسط الفيوم لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفيوم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .
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