AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية.. أطعمة يجب على المصابين بـ هشاشة العظام تناولها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
أطعمة تقلل من هشاشة
أطعمة تقلل من هشاشة العظام
Advertisements
نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من إصابات العمود الفقرى، أو الحبل الشوكى، والذى يعد من الأمراض الخطيرة التى يفضل الاعتناء والاهتمام بها بشكل خاص.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة التى يفضل لمرضى العمود الفقرى تناولها وهى:-

- الأسماك
تحتوى الأسماك على نسبة عالية من الأوميجا 3 التى تلعب دورًا مهم فى تعزيز العظام وحالتها الصحية، كما تعد مصدر جيد لفيتامين A وD.

- الفول
يحتوى الفول على الماغنسيوم والألياف والبروتين التى تمد العظام بالصحة الجيدة، وتساعد على تحسين العمود الفقرى بشكل كبير.

- منتجات الألبان
منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي والحليب هي مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د، والتي تساعد في بناء والحفاظ على عظام قوية كما أنه يساعد في الحفاظ على كثافة العظام ويقوي العضلات التي تدعم العمود الفقري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوع من الخضروات يحميكِ من مرض السرطان

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

الفاصوليا الخضرا مش بس أكلة حلوة.. علاج فعال لـ 8 أمراض أبرزها القلب والسرطان .. وتحمي من تشوهات الأجنة .. واكتشف الممنوعين من تناولها

لن تصدق .. تناول السمسم وشاهد تحسنا مذهلا فى صحتك

10 أطعمة تزيد وزن طفلك أثناء الحمل.. البيض والدجاج أبرزها

6 فوائد غير متوقعة للفول الأخضر الحراتي

ترشيحاتنا

حق جوري فين ؟ .. إهمال طبي يتسبب في مقتل طفلة شبرا الخيمة .. فيديو

حلمي طولان يكشف مفاوضاته مع الأهلي لضم ثنائي الفريق.. تفاصيل

فتحوا صناديق النذور.. القصة الكاملة لوقف قيادات الأوقاف وإحالتهم للتحقيق

هل لمس العضو الذكري ينقض الوضوء .. الإفتاء توضح |فيديو

سنن يوم الجمعة .. الإفتاء: 8 أعمال يستحب فعلها

عودة ten.. نشأت الديهي : غدا تحديد خريطة برامج القناة في اجتماع مغلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. بعد 55 عاما عائلة تعثر على ابنهم المفقود بصدفة غريبة

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة