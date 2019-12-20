بدون أدوية.. أطعمة يجب على المصابين بـ هشاشة العظام تناولها

يعانى الكثير من الأشخاص من إصابات العمود الفقرى، أو الحبل الشوكى، والذى يعد من الأمراض الخطيرة التى يفضل الاعتناء والاهتمام بها بشكل خاص.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة التى يفضل لمرضى العمود الفقرى تناولها وهى:-



- الأسماك

تحتوى الأسماك على نسبة عالية من الأوميجا 3 التى تلعب دورًا مهم فى تعزيز العظام وحالتها الصحية، كما تعد مصدر جيد لفيتامين A وD.



- الفول

يحتوى الفول على الماغنسيوم والألياف والبروتين التى تمد العظام بالصحة الجيدة، وتساعد على تحسين العمود الفقرى بشكل كبير.



- منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي والحليب هي مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د، والتي تساعد في بناء والحفاظ على عظام قوية كما أنه يساعد في الحفاظ على كثافة العظام ويقوي العضلات التي تدعم العمود الفقري .

